Ausgebrochener Hirsch attackiert Salzburger

Ein Hirsch aus einem privaten Wildgehege in der Stadt Salzburg hat am Sonntagnachmittag einen Mann attackiert und verletzt. Der Mann wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Spital gebracht. Laut Medienberichten hatte das Tier den Mann während der Fütterung angegriffen.

Vor zwei Wochen ausgebrochen

Er wisse von dem Vorfall, könne aber nichts dazu sagen, es handle sich um ein privates Wildgehege auf einem Bauernhof, sagte Bezirksjäger Balthasar Bernegger gegenüber der APA.

Der Hirsch sei vor rund zwei Wochen aus dem Gehege ausgebrochen und habe sich frei im Revier bewegt. Am Samstag oder Sonntag wäre der Hirsch zum Gehege und den dort befindlichen weiblichen Tieren zurückgekehrt, die damals ebenfalls ausgebrochen, aber schon früher wieder zurückgekommen waren.