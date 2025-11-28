Salzburg

Tragödie in Göming: 89-jährige Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Detailansicht der roten Karosserie eines Steyr-Feuerwehrautos.
Das Unglück im Salzburger Lungau dürfte beim Einheizen passiert sein, berichtet die Polizei.
28.11.25, 09:45
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Göming im Salzburger Lungau ist in der Nacht auf Donnerstag die 89-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen.

Das Feuer dürfte beim Einheizen des Ofens entstanden sein, hieß es seitens der Brandexperten. Weil es aber von alleine wieder ausging, bemerkte es niemand. Die alleinstehende Frau wurde erst am Donnerstagvormittag tot aufgefunden.

Kein Fremdverschulden

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird nicht von Fremdverschulden ausgegangen, informierte die Polizei am Freitag. 

