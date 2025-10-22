Familienangehörige gefährlich bedroht: Mann in Salzburg festgenommen

Ein Oberösterreicher, der laut Polizei am Telefon gefährliche Drohungen gegen Familienangehörige ankündigte, hat am Mittwochvormittag in der Stadt Salzburg einen Großeinsatz ausgelöst. Der 55-Jährige ist nach kurzer Fahndung festgenommen worden. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher gegenüber der APA erklärte.

Zu dem Polizeieinsatz mit kurzzeitiger Straßensperre ist es in der Münchner Bundesstraße im Stadtteil Liefering gekommen. Weitere Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Sachverhalts laufen, hieß es seitens der Polizei.