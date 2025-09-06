Explosionsgefahr in Salzburg: Wohnhäuser bei Silobrand evakuiert
Es wurden keine Personen verletzt, die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind unbekannt.
Wegen akuter Explosionsgefahr sind am Freitagvormittag in Seekirchen am Wallersee (Bezirk Salzburg-Umgebung) mehrere Wohnhäuser evakuiert worden. Der Silo einer Tischlerei hatte Feuer gefangen, weshalb die Feuerwehr Evakuierungsmaßnahmen und Absperrungen vornahm. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Brand konnte gelöscht werden, die Ursache stand zunächst nicht fest, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
Die Bezirksbrandermittler und das Landeskriminalamt Salzburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.
Kommentare