Ex-Partnerin bedroht: Pole in Salzburg festgenommen

Ein 32-Jähriger, der seine Ex-Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht hatte, ist am Dienstag im Flachgau festgenommen worden. Obwohl gegen den Polen am Montag wegen verbaler Drohungen ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden war, kehrte er laut Polizei am Dienstagvormittag in die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin in Eugendorf zurück.

Er schlug die Terrassentüre ein und bedrohte sie erneut. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at Onlineberatung HelpChat „Halt der Gewalt“ (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at)