Drei Verletzte bei Rodelunfall im Pinzgau

Samstagabend hat sich in Bramberg im Pinzgau ein schwerer Rodelunfall mit drei Verletzten ereignet. Zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 28 und 21 Jahren kamen mit ihren Rodeln von der präparierten Bahn am Wildkogel ab und stürzten in unwegsames Gelände.

Während der Bergungsmaßnahmen verunfallte ein weiterer 34-jähriger Deutscher. Der Mann wollte ausweichen und stürzte infolge 25 Meter ab. Die drei verletzten Rodler wurden geborgen und laut Polizei ins Spital gebracht.