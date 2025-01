Drei Jahre Haft für 18-Jährigen in Salzburg wegen eines Trafiküberfalls

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen eines Trafiküberfalls zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der geständige Österreicher soll zwei strafunmündige Burschen zu dem Überfall im Herbst 2024 in der Stadt Salzburg bestimmt haben, während er Schmiere gestanden sei. Das Urteil wegen schweren Raubes als Beitragstäter ist nicht rechtskräftig.