Salzburg: Radfahrer flüchtet mit 2,1 Promille vor Polizei
Polizei stoppte in Salzburg einen Radfahrer mit 2,1 Promille Alkohol im Blut. Der 38-Jährige versuchte, vor der Exekutive zu flüchten.
In Bad Hofgastein in Salzburg zog die Polizei am Wochenende einen stark alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr.
Der 38-Jährige fiel auf, weil er ohne Licht unterwegs war: Als Beamte ihn stoppen wollten versuchte er, per Rad zu entkommen.
Kurz darauf wurde er erneut angehalten: Der Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Der Salzburger wurde angezeigt.
Kommentare