Unfall in Abtenau: 71-Jähriger landete alkoholisiert im Graben

In der Nacht zum Freitag kam es in Abtenau (Bezirk Hallein) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Einheimischer verletzt wurde. Der Mann soll laut Polizeiangaben gegen 01.40 Uhr mit seinem PKW im Ortsgebiet unterwegs gewesen sein, als er auf Höhe Au aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stürzte daraufhin in den Loifeldgraben.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Trotz Verletzungen unbestimmten Grades gelang es dem 71-Jährigen, selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug auszusteigen. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille.