Salzburg

Alkoholisierter E-Biker rammte Fußgängerin in der Stadt Salzburg

Einheimischer war mit 1,96 Promille unterwegs, er wurde bei dem Unfall selbst verletzt.
18.02.2026, 14:07

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto

Ein betrunkener E-Biker hat am Dienstagabend eine Fußgängerin auf dem Müllnersteg in der Stadt Salzburg gerammt. Die 34-jährige Frau aus Deutschland, die bei dem Unfall zu Sturz kam, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. 

Der Salzburger hatte das Fahrrad laut Polizei mit 1,96 Promille gelenkt. Er trug keinen Sturzhelm und wurde ebenfalls verletzt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes brachten ihn ins Uniklinikum Salzburg.

Salzburg
Agenturen, SJ  | 

