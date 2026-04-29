Abgelaufene Lizenzen, Drogenlenker: Salzburger Polizei stoppt Transporte

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem Gefahrguttransport, wobei die Beamten auch andere Verkehrsteilnehmer überprüften. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln oder Verstößen aus dem Verkehr gezogen.

Die Salzburger Polizei führte am Dienstag umfangreiche Verkehrskontrollen durch, bei denen mehrere schwerwiegende Verstöße aufgedeckt wurden.

Am Parkplatz der Raststation Golling stoppten die Beamten einen slowenischen Sattelkraftwagen, der mit rund 22 Tonnen Gefahrgut beladen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die erforderliche Lenkberechtigung des 56-jährigen Fahrers bereits im März abgelaufen war. Zusätzlich wurden 17 fehlende Ländereingaben bei den Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und erhob eine Sicherheitsleistung, während die Transportfirma einen Ersatzlenker organisieren musste.

Ein weiterer Fall betraf ein litauisches Sattelkraftfahrzeug im Bereich Kuchl. Die Beamten entdeckten einen vollständig abgenutzten Bremsklotz, der bereits zu deutlichen Beschädigungen an der Bremsscheibe geführt hatte. Dem 30-jährigen Lenker wurde die Weiterfahrt bis zur Reparatur untersagt. Das Fahrzeug war zudem unzulässig mit orangefarbener Kennzeichnung versehen, obwohl keine entsprechende Ladung transportiert wurde.

Fahruntauglichkeit und Drogenbesitz

Der 27-jährige Lenker soll im Gemeindegebiet von Abtenau einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht haben. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten sein auffallend nervöses Verhalten auf. Bei dem 27-jährigen Fahrer besteht der Verdacht auf Drogenkonsum, da ein Schnelltest positiv auf THC sowie Amphetamin/Methamphetamin verlief. Nach Feststellung der Fahruntauglichkeit durch die Amtsärztin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zusätzlich wurden nicht genehmigte Umbauten am Fahrzeug entdeckt.

Mit Cannabis unterwegs

Bei einer weiteren Kontrolle im Gemeindegebiet von Bergheim wurde ein 31-jähriger PKW-Lenker überprüft, bei dem der Verdacht auf Fahruntauglichkeit und Cannabisbesitz bestand. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. In beiden Fällen werden entsprechende Anzeigen erstattet.