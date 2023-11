Zwischendecke in Tirol eingestürzt: Arbeiter verletzt

Zwei Männer im Alter von 21 und 56 Jahren sind am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall im Tiroler Kitzbühel verletzt worden. Die beiden waren in einem Gebäude mit Abrissarbeiten beschäftigt, als plötzlich eine Zwischendecke einstürzte. Die beiden Arbeiter fielen daraufhin samt Decke in das darunterliegende Stockwerk.

Der 21-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert, der 56-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg.

➤ Mehr lesen: Schalungswand begrub Arbeiter in Wien-Döbling unter sich

➤ Mehr lesen: Gerüst in Fahrstuhlschacht gestürzt: Tote und Verletzte

➤ Mehr lesen: Bauarbeiter soll Kollegen mit Hammer attackiert haben