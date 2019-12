Zweite Linzer Straßenbahnachse abgesagt

"Richtige Richtung"

Das mit rund 300 Millionen Euro veranschlagte Projekt einer zweiten Straßenbahnachse verzögerte sich immer weiter, zuletzt riet auch noch der Rechnungshof, es neu zu kalkulieren. Die Kritik, dass die wichtigsten Linzer Infrastrukturprojekte der vergangenen fünf Jahre eine „Schlagseite am Individualverkehr“ haben, sei „nicht von der Hand zu weisen“, räumte Luger ein. Daher will Achleitner auch „nach einer Analysephase ins Tun kommen“ und sprach die Linzer Stauproblematik an: „Es ist unzumutbar, dass Pendler 73 Stunden pro Jahr im Stau stehen müssen.“

Für den Verkehrssprecher der oberösterreichischen Grünen, Severin Mayr, hat das am Freitag in einer Pressekonferenz vorgestellte Öffi-Konzept „Potenzial und geht in die richtige Richtung. Alleine mir fehlt der Glaube, dass es umgesetzt wird“. Der Grüne Linzer Gemeinderat Klaus Grininger verlangt endlich „Schienenkilometer“ statt „Papierkilometer“.