Zwei Verletzte bei Unfall mit Motorschlitten im Pinzgau

Bei einem Unfall mit einem Motorschlitten sind am Neujahrstag in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) zwei Menschen verletzt worden. Ein einheimischer Techniker war gemeinsam mit einer Arbeitskollegin im Obersulzbachtal mit dem Gefährt unterwegs. Als er den Schlitten wegen einer schwer passierbaren Stelle anhalten wollte, rutsche dieser rund zehn Meter über steiles Gelände in den Wald.

Die 49-jährige Kärntnerin wurde dabei unter dem Schlitten eingeklemmt. Der 25-Jährige konnte sie nicht befreien. Erst die verständigten Helfer bargen die Frau. Beide Unfallopfer wurden verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus Schwarzach, berichtete die Polizei.