Zwei Verletzte bei Gleitschirmunfällen in Salzburg

Zwei Verletzte hat es bei Gleitschirmunfällen am Montag in Salzburg gegeben. Ein 32-Jähriger brach am Bischling in Werfenweng (Pongau) den Start eines Tandemflugs ab, weil offenbar die 30-jährige Passagierin gestolpert war.

Die Deutsche verletzte sich, als der Schirm laut Polizei in Latschen hängen blieb.