Zwei Radfahrer kollidierten bei Überholmanöver

Zu einem nicht alltäglichen Fahrradunfall kam es am Sonntagvormittag in Bludenz. Ein 43-jähriger Rennradfahrer hat beim Überholen eines Mountainbike-Lenkers verletzt. Der 33-Jährige scherte just in dem Moment nach links aus, als der Rennradfahrer dabei war, ihn zu überholen. Der 43-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall. Wie die Polizei mitteilte, verlief der Alkotest des Mountainbikers positiv.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mittag in der Klarenbrunnstraße. Der Radfahrer konnte seinem Vordermann nicht mehr ausweichen und fuhr gegen dessen Hinterrad. Über den Grad der Verletzung gab es keine Angaben.