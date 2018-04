Zwei Massenschlägereien in Graz: Großeinsätze für die Polizei

In Wien fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen, die im November 2017 einen 47-Jährigen vor einem Lokal in Wien-Brigittenau so schwer verletzt haben sollen, dass dieser nach einer Notoperation im Koma lag und am 24. März gestorben ist. Seit Jänner wurde nach einer Person gefahndet, am Sonntag wurden nun die Fotos der zwei weiteren Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien an ( 01/31310-62800).