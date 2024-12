Die Frauen (22 und 51 Jahre) wurden an den Händen verletzt und mussten ins Spital. In einem Fall soll es eine vorsätzliche Verletzung gewesen sein (Symbolbild)

Zwei Frauen bei Krampusläufen in Tirol verletzt

Zwei Frauen sind Samstagabend bei Krampusläufen in Tirol an den Händen verletzt worden. In einem Fall geht die Polizei offenbar von vorsätzlicher Körperverletzung aus. In Imst schlug ein Krampus einer 22-Jährigen mit einer hölzernen Rute „mit erheblicher Gewalt“ auf die linke Hand, wie es hieß.

In Anras in Osttirol geriet eine 51-Jährige mit der linken Hand in die Verbindungsstelle eines Gitters. Sie wurde eingeklemmt und trennte sich eine Fingerkuppe fast ganz ab. In dem Fall im Oberländer Imst schwoll die Hand der Frau stark an, sie konnte ihre Finger nicht mehr vollständig bewegen. Die Einheimische begab sich daraufhin selbstständig zur Behandlung in das Krankenhaus Zams.

Etwaige Zeugen wurde gebeten, sich bei der Exekutive zu melden. Bezüglich des Vorfalls in Osttirol hieß es zudem, dass die 51-Jährige und ein Krampus das Absperrgitter hin und her bewegten, während die Frau mit der Hand in die Verbindungsstelle geriet. Die Verletzte wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.