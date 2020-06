Zwei Arbeiter retteten Frau aus eiskalter Drau

Eine 63-jährige Frau ist Dienstagvormittag im Villacher Stadtteil Rennstein von zwei Magistratsmitarbeitern aus der eiskalten Drau gerettet worden. Sie dürfte beim Spazierengehen ausgerutscht und über die nasse, steile Böschung in den Fluss gestürzt sein. Daniel Valentintcic und Karl-Heinz Pacher, Mitarbeiter der Abteilung Wirtschaftshof, wurden bei einer Kontrollfahrt am Radweg entlang der Drau auf einen aufgespannten Schirm am Ufer aufmerksam, daraufhin sahen sie die 63-jährige Frau im Wasser.

Sie klammerte sich mit letzter Kraft an eine ins Flussbett gerammte Messlatte, die den Wasserstand anzeigt. Die zwei Magistratsmitarbeiter reagierten geistesgegenwärtig und eilten mit einem etwa drei Meter langen Spann- und Zurrgurt aus ihrem Auto zu der Dame und konnten sie damit aus dem Wasser ziehen. Die Frau war bei ihrer Bergung ansprechbar und wurde mit einer leichten Unterkühlung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Die beiden Männer alarmierten gleichzeitig auch die Hauptfeuerwache Villach. Als diese eintraf, war die Frau schon am Ufer, berichtet Einsatzleiter Harald Geissler: "Der Einsatz des Feuerwehrbootes war letztlich nicht mehr notwendig. Das war eine tolle Leistung der beiden Mitarbeiter, sie haben der Frau sicherlich das Leben gerettet. Aufgrund der niedrigen Wassertemperatur hätte sich die Dame nicht mehr lange an der Latte festhalten können."