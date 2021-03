Zusätzliche Tests für steirische Hot-Spot-Gemeinden

Das Land Steiermark will in den kommenden Tagen erneut Infektionen in Corona-Hot-Spot-Gemeinden mit zusätzlichen Testangeboten entgegentreten. Am Karfreitag wird daher in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) eine Teststraße vom Roten Kreuz aufgebaut, wo kostenlose Antigen-Tests für die Bevölkerung der Gemeinde möglich sein werden. Im Bezirk Murau ändert der Testbus vorübergehend seine Route.