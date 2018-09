Zu nervig: Polizei nahm schaulustiges Paar fest

Ein Pärchen, das nicht aufhören wollte, einen Rettungs- und Polizeieinsatz in Wien zu behindern, landete am Wochenende kurzzeitig im Gefängnis. Aber von vorne: In der Nacht auf Samstag wurde eine Polizeieinheit zum Lerchenfelder Gürtel beordert. Es ging darum, einen Rettungseinsatz zu unterstützen. Ein Mann hatte sich durch Glasscherben von einer zerbrochenen Flasche Schnittwunden zugezogen.

Mehrere Nachtschwärmer, die in den frühen Morgenstunden am Gürtel unterwegs waren, wollten die Aktion aus der Nähe verfolgen. Ein Mann und eine Frau sollen sich dabei besonders schaulustig gegeben haben. Sie rückten laut Exekutive sehr nahe an das Geschehen heran, behinderte die Einsatzkräfte an der Arbeit.

Wiederholt forderte die Polizeibeamtin die beiden auf, zurückzutreten und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu beeinträchtigen. Nachdem auch die zehnte Abmahnung nichts half, wurden beide wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.