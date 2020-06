Zotter eröffnet Schoko-Palast in Shanghai

Wiener Schnitzel, Gugelhupf und Apfelstrudel wurde am Samstag bei der offiziellen Eröffnung des neuen Schoko-Theaters in einem alten Backsteingemäuer in Shanghai serviert.

Dort, wo früher das Baumwolllager einer Hemdenfabrik war, steuert die steirische Chocolatiersfamilie Zotter jetzt den chinesischen Gaumen an. Dazu gehören eine kleine Produktionshalle, wo Pralinen und Schokoladen "on demand" gefertigt werden, eine Verkostungstour und ein Wiener Kaffeehaus. Der Renner ist dort der weltbekannte " Apple Strudel", weiß Julia Zotter, Tochter des Firmengründers Josef Zotter, die den Standort in Shanghai führt.