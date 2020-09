Zivilcourage: Passant vereitelt Handtaschenraub in Salzburg

In der Stadt Salzburg hat ein couragierter Passant am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Handtaschenraub vereitelt, in dem er den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fixierte.

Ein 56-jähriger Salzburger hatte zuvor eine 72-Jährige mit einem Taschenmesser und einer Gabel bedroht und versucht, ihr die Handtasche zu entwenden. Der verhinderte Dieb wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Frau blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.