Zellenbrand in Grazer Justizanstalt: Bewusstloser Häftling gerettet

Ein Häftling hat am Dienstag in der Justizanstalt Graz-Jakomini vermutlich einen Brand gelegt. Die Berufsfeuerwehr Graz sowie die Betriebsfeuerwehr der Anstalt retteten den bewusstlosen Insassen aus seiner Zelle im ersten Stock und löschten die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung mussten im darüberliegenden Stockwerk Zellen evakuiert werden, hieß es in einer Aussendung der Einsatzkräfte.