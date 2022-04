Zahnarzt in Salzburg gestalkt: Zwei Monate bedingt für 28-Jährige

„Verfolgen wollte ich ihn auf keinen Fall. Es war eine innere Überzeugung, es ist mir extrem stark am Herzen gelegen“, versuchte die Angeklagte dem Richter zu erklären, warum sie dem 33-jährigen Zahnarzt in Salzburg von Oktober 2021 bis 13. April - da lag der Strafantrag gegen sie bereits vor - so viele E-Mails geschrieben und die Leitung der Ordination mit ihren Anrufen blockiert hatte. „Dass es so häufig zu den E-Mails gekommen ist, ist für mich ein großes Fragezeichen“, meinte die 28-Jährige.

Die offenbar verliebte Frau fand auch die private E-Mail-Adresse des Mediziners heraus, sodass er den Account sperren und diesen folglich ändern musste. Er zog auch einen IT-Experten zurate. „Es konnte keiner mehr anrufen. Die E-Mails waren sehr persönlich. Das alles war sehr belastend für mich“, schilderte der Zeuge, der schließlich eine Anzeige gegen die Frau erstattet hatte.