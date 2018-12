Wohnwagenbrand auf Campingplatz in Vorarlberg

Feueralarm in Vorarlberg: Eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte mit einer Holzplatte drauf hat am Donnerstagnachmittag im Kleinwalsertal einen Kleinbrand in einem Wohnwagen ausgelöst.

Drei Menschen mussten wegen der starken Rauchentwicklung laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zum Arzt gebracht werden.

Deutsche Urlauber wollten in ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz Riezlern Speisen im Backofen wärmen. Eine 82 Jahre alte Frau schaltete irrtümlich jedoch die Herdplatte ein. Der Besitzer des Campingplatzes versuchte noch vergeblich, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Schließlich rückten die Feuerwehren von Riezlern und Hirschegg mit insgesamt 50 Kräften aus und brachten den Brand rasch unter Kontrolle.