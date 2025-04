Wahlbeisitzerin: "Dann wird ein langer Wahlsonntag noch länger"

Alte Hasen wissen, wie sie in der Früh eines Wahlsonntags in ihrem Wahllokal ärgerer Pein im Rücken vorbeugen können. Alte Hasen, erzählt Renate Eckkrammer, kommen schon etwas früher in ihr laut Wahlsprengel zugewiesenes Klassenzimmer.

„Je früher man da ist, umso größer ist die Chance, einen der begehrten Lehrersessel zu ergattern“, weiß die Beisitzerin. Weil: „Als Erwachsener zehn, elf Stunden auf dem Sessel eines Volksschulkinds zu sitzen, das ist mühsam.“

Früher am Wahlsonntag? „Noch vor Angelobung der Beisitzer um 6.15 Uhr“, sagt dazu die in Stammersdorf wohnende Pensionistin.

Bei der Nationalratswahl 2024 hat sie für ihre Partei (SPÖ) die Beisitzer und Beisitzerinnen in Floridsdorfs Wahlsprengeln 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 und 134 betreut. Zuvor war sie selbst bei etlichen Wahlen Beisitzerin.