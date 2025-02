Neben zahlreichen dichten Wolken am Freitag oder hochnebelartiger Bewölkung zeigt sich die Sonne am Freitag in den meisten Landesteilen nur wenig, öfters aber am Nachmittag im Westen und im Süden. Abgesehen von nur einzelnen Schneeflocken über den Alpengipfeln östlich der Hohen Tauern geht es weitgehend trocken durch den Tag. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht schwach bis mäßig, am Nachmittag in Teilen Ober- und Niederösterreichs sowie in den Föhntälern an der Alpennordseite auch lebhaft. Nach minus sieben bis plus ein Grad in der Früh ist tagsüber mit einer Erwärmung auf neun bis ein Grad zu rechnen, am wärmsten ist es im Inntal mit Südföhn.

In den meisten Landesteilen präsentiert sich das Wetter am Samstag sonnig und trocken. In den Niederungen, vor allem jedoch im Norden und Osten sowie am Alpenostrand und in der Südoststeiermark halten sich hingegen oft zähe Nebel oder Hochnebel. Selbst am Nachmittag bleiben die Chancen auf Sonnenschein gering. Mehr Wolken gibt es lediglich in Osttirol und Oberkärnten. Hier kann es bis zum Abend mitunter auch leichten Niederschlag geben. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten und entlang der föhnigen Alpennordseite lebhaft, aus Ost bis Südwest. Die Tiefsttemperaturen betragen minus neun bis plus eins Grad, die Tageshöchsttemperaturen plus eins bis plus zwölf Grad, mit den höchsten Werten in den Föhnregionen.

Wolkenfelder verdecken Sonne

In den Tälern und Niederungen gibt es lokal Nebel- und Hochnebelfelder am Sonntag, die sich im Tagesverlauf nicht überall auflösen. Abseits scheint bei einer dünnen Schleierbewölkung und zusätzlich im Westen bei einzelnen Wolkenfeldern die Sonne. In einigen Tälern nördlich des Alpenhauptkamms wird es teils schwach föhnig. In den restlichen Landesteilen weht der Wind meist schwach, im Wiener Raum und Nordburgenland mäßig bis lebhaft, aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus sieben bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen drei bis zehn Grad.