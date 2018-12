Wetter: Auf Schnee folgt Regen

Winterlich weiß war es am Samstag Morgen im Großteil Österreichs, in der Nacht und am Vormittag fielen dicke Flocken. Im Burgenland ist es aufgrund des Schneefalls sogar zu mehreren Fahrzeugbergungen gekommen. Und auch die Temperaturen passen zum Dezember. Von minus elf bis minus ein Grad in der Früh steigen steigen sie bis zum Nachmittag auf minus drei bis plus drei Grad.

Sonnig wird es vor allem am Sonntag. Vom westlichen Oberösterreich bis in die Südweststeiermark lockert die Wolckendecke auf. Vom Westen her zieht im Lauf des Tages eine Warmfront auf, die vor allem in Vorarlberg, Tirol und Teilen Salzburgs zu Niederschlag führt. Die Schneefallgrenze steigt in diesen Gebieten auf 1.200 Meter an. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Die Frühtemperatur ist mit minus zehn bis minus vier Grad erreicht, die Tageshöchsttemperatur von Ost nach West mit minus zwei bis plus vier Grad.