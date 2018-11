Wegschieben ist nicht strafbar

Einfacher ausgedrückt: Die alkoholisierte Frau sei den uniformierten Beamten zu nahe gerückt. Die Schlussfolgerung des Sachverständigen daraus: Die Polizisten hätten richtig gehandelt, in dem sie die Frau von sich wegschoben. Der Gutachter denkt sogar noch weiter: „Massiveres Vorgehen“ wäre in so einem Fall auch noch zulässig gewesen. Wie dieses „massivere Vorgehen“ aussieht, bleibt im Dunklen. Die Richterin folgt dieser Einschätzung und spricht die Polizisten Donnerstagmittag in allen Punkten frei (nicht rechtskräftig). Sie habe kein rechtswidriges Verhalten erkennen können, begründet sie: Hilfe sei nicht unterblieben, wegschieben sei nicht wegstoßen. Im Falle eines Schuldspruchs hätten den Beamten bis zu fünf Jahre Haft gedroht.

Ein Nebenschauplatz dieses Prozesses endete dagegen bereits im Juli mit einer bedingten Haftstrafe: Ein Zeuge behauptete zunächst, er könne sich nicht erinnern, änderte seine Meinung aber später fünf Monate bedingt wegen Falschaussage (nicht rechtskräftig).