Wegen Mordes in Graz Gesuchter nach 18 Jahren in Dortmund verhaftet

Am Dortmunder Flughafen hat die deutsche Polizei einen 52-Jährigen festgenommen, der wegen eines Mordes seit 18 Jahren auf der Flucht war. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, kam der Mann am Freitagabend mit einem Flug aus dem georgischen Kutaissi am Flughafen an.

Der Mann soll 2005 in Graz einen Mann mit einem Halsstich getötet haben.