Wegen Bürokratie hätte Schülerin fast Sommerjob in USA verloren

Eltern und Direktorin sahen in dem Vorhaben eine gute Chance: Eine 16-Jährige sollte acht Wochen lang in den USA bei Verwandten leben, deren Kinder während der Schulferien mitbetreuen und dabei auch gleich ihr Englisch aufpolieren. Schließlich weiß die Fünftklässlerin jetzt schon, was sie nach der Matura studieren will – Englisch.

Bloß fallen die ersten beiden Wochen der Schulferien im US-Bundesstaat Georgia mit den letzten beiden Schulwochen in der Steiermark zusammen. Deshalb suchte die Mutter der 16-Jährigen bereits im Jänner beim Landesschulrat an, ihre Tochter ab 25. Juni vom Unterricht freizustellen. Bis dahin müssten alle Schularbeiten und Tests ohnedies erledigt sein, Notenschluss in der AHS sei am 25. Juni. Außerdem sei ihre Tochter eine ausgezeichnete Schülerin. Die Stellungnahme der Direktorin fiel zugunsten des Planes aus.