Bei Wasserfall stürzte Kletterer zwölf Meter in Schlucht ab

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch im Tiroler Pitztal gekommen. Ein 51-jähriger Einheimischer war am Nachmittag mit Sanierungsarbeiten am künstlich angelegten Wasserfall "Icegate" in der Taschachschlucht beschäftigt. Dabei war er mit Steigeisen und einem Hüftgurt ausgerüstet, gesichert war der Mann aber nicht, was ihm kurz darauf zum Verhängnis wurde. Er dürfte den Halt verloren und im freien Fall etwa zwölf Meter in das vereiste Bachbett des Taschachbaches abgestürzt sein.

Der schwer verletzte Kletterer wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung in die Klinik Innsbruck geflogen.