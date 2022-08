Warum Ang Chuttin das Helfen nicht lassen kann

Urlaub? Für Ang Chuttin bedeutet das Helfen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die 62-Jährige als OP-Krankenschwester. Die gebürtige Nepalesin, die seit 1979 in Österreich lebt, ist hauptberuflich für andere da und wenn sie frei hat, dann erst recht. Sohn Hans Sherpa unterstützt sie bei ihrem Projekt, Kinder in Nepal mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe zu versorgen. In einer Region, wo weder Caritas noch Rotes Kreuz hinkommen. Begonnen hat alles im April 2015, als bei Erdbeben 8.800 Menschen starben und mehr als 22.000 verletzt wurden. Ang Chuttin, die nie den Kontakt zur alten Heimat verloren hat, wollte einen Beitrag leisten. Sie begann, privat Geld zu sammeln, und sparte ihren Urlaub. Vier Wochen am Stück fährt sie nun regelmäßig in ein Bergdorf, fernab vom Trubel der Mount-Everest-Gegend, aus der sie ursprünglich stammt. An Orte, wo kaum ein Mensch und schon gar kein Tourist hinkommt. Demnächst will sie erneut aufbrechen.