Zwei Wanderer in Kärnten von Kühen und Pferden verletzt

Zwei Pensionisten sind am Freitag in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) bei einer Wanderung von Kühen attackiert worden, ein 83-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Mann hatte einen Hund dabei. Im Lesachtal (Bezirk Hermagor) wurde ein 79-Jähriger aus einer deutschen Urlauberfamilie auf einem Wandersteig von einem Pferd angerempelt und so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste. Das Aufspannen von Regenschirmen hatte die Pferde erschreckt.

Der 83-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg hatte seinen Mischlingsrüden an einer vier Meter langen Leine mitgeführt. Als sie eine Weide durchquerten, auf der elf Kühe mit vier Kälbern standen, wurden die beiden Pensionisten und der Hund von der gesamten Herde attackiert. Dem 83-Jährigen gelang es nicht schnell genug, seinen Hund abzuleinen. Der Hund wurde von den Rindern mehrmals zu Boden gestoßen. Der 79-jährige Begleiter des 83-Jährigen wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Ihm gelang es schließlich, sich mit einem Stock zur Wehr zu setzen, berichtete die Kärntner Polizei.