Wahlkampf: Was passiert wirklich hinter den Kulissen?

Ein Wahlkampf fordert nicht nur die Politik, sondern vor allem auch die Medien, die darüber berichten. Doch wie wählt man eigentlich aus, welche Geschichte es in die Zeitung schafft? Wie wird gewährleistet, dass ausgewogen und fair berichtet wird und wie erlebt eigentlich ein Chefredakteur einer österreichweiten Tageszeitung diesen Zeitraum? In dieser Episode gibt KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart Einblicke hinter die Kulissen. Außerdem spricht er mit Podcast-Redakteurin Caroline Bartos über das Schwerpunktthema "80 Jahre zweite Republik" und erklärt, warum dieser Schwerpunkt so wichtig ist - vor allem für Jugendliche - und was die Aufgabe der Medien in diesem Zusammenhang ist.