Vorarlberger Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am vergangenen Montag in Lustenau bittet die Vorarlberger Polizei nun Zeugen um Mithilfe. Bei dem Unfall hatte ein Lkw-Fahrer einen 59-jährigen Fußgänger auf einem Schutzweg zu spät gesehen und niedergefahren. Der 59-Jährige verstarb wenig später.

Der letztlich tödliche Zusammenstoß ereignete sich am 4. Mai gegen 14.45 Uhr auf der L 203, der Reichsstraße. Der Lkw-Fahrer hatte noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Laut Polizei hielten sich mehrere Passanten in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle auf. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau (Tel. 059 133-8144) in Verbindung zu setzen.