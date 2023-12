Vorarlberg: Spitalsärzte fordern 30-prozentige Gehaltserhöhung

Wallner verwies auch darauf, dass im benachbarten Schweizer Kanton St. Gallen aufgrund von Kostengründen Spitalsstandorte geschlossen und 450 Vollzeitstellen abgebaut werden sollen. Das Gesundheitssystem müsse finanzierbar bleiben. Zwar geht Wallner nicht davon aus, dass in den nächsten Jahren das Gesundheitsbudget eingefroren werden kann - das lasse schon die Demografie nicht zu - doch werde man sich bemühen müssen, das Wachstum einzubremsen. Diesbezüglich werde man weitere Schwerpunktbildungen - sowohl organisatorisch als auch fachlich - prüfen.

Arzt: "Wie gehen in Arbeit unter"

Bezüglich der Rahmenbedingungen stellte ein Arzt gegenüber den Vorarlberger Nachrichten fest: „Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir in Arbeit untergehen. Wir haben nicht mehr das Personal, um den ungeregelten Ambulanzzugang vernünftig zu managen.“ Manche Kranke kämen wegen Banalitäten, was aber dennoch Ressourcen binde. In etlichen Abteilungen sei das Personal am Anschlag, was auch zu Verschlechterungen in der Ausbildung führe, sagte der Internist.