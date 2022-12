Vorarlberg: Radarbox und Parkautomat durch Böller beschädigt

Unbekannte haben in Vorarlberg in den vergangenen Tagen Parkscheinautomaten in Bregenz und Dornbirn sowie eine Radarbox in Hard (Bez. Bregenz) mit Böllern schwer beschädigt. In Bregenz flogen Teile der Automaten bis zu 20 Meter durch die Luft, informierte die Polizei.

Die Parkscheinautomaten wurden in Bregenz am 25. Dezember (2.50 Uhr, Parkplatz West) und am 26. Dezember (00.45 Uhr, Schloßbergstraße) mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 Taten gesprengt. In Dornbirn-Gütle waren die Täter am 28. Dezember (3.00 Uhr) zugange. Die in Hard am Oberen Achdamm aufgestellte Radarbox wurde zwischen 23. und 27. Dezember beschädigt.

Um Hinweise an die nächste Polizeiinspektion wird gebeten.

Wiederholung

Bereits im heurigen Frühjahr ist es im Ländle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Ostersonntag in Rankweil (Bez. Feldkirch) eine Radarbox gesprengt. Sie brachten einen laut Polizei in Österreich vermutlich verbotenen Knallkörper an und zündeten ihn. An der Radarbox entstand damals ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.