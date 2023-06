Vorarlberg: 68-Jähriger von herabstürzendem Balkon getötet

Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Tschagguns (Montafon) von einer herabfallenden Betonplatte eines Balkons getroffen worden. Die etwa vier Meter lange und einen Meter breite Betonplatte begrub den Mann unter sich. Obwohl zwei weitere Männer mit Wagenhebern die Betonplatte anhoben und den bewusstlosen 68-Jährigen befreiten, gab es für den Mann keine Rettung. Er starb kurz darauf im Spital an den erlittenen Verletzungen.

