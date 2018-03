Vor IS-Terrorprozess zeichnete Angeklagter brennende Moschee

Der Prozess gegen Lorenz K. beginnt am 4. April im Wiener Landesgericht unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Laut Anklage (Anstiftung zum terroristischen Mord) hat er Ende November 2016 einen damals Zwölfjährigen eine Anleitung zur Herstellung einer Nagelbombe geschickt und den strafunmündigen Buben mit dem von diesem selbst produzierten Sprengstoffgürtel auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen dirigiert. „Zieh ’ne fette Jacke an, dann geh hinter eine Hütte und zünde an“, sollen Anweisungen über WhatsApp gelautet haben. Der Zwölfjährige hatte vor, die Bombe in einer Kirche zu zünden. Weil aber dort weniger Opfer zu erwarten wären, soll er in Absprache mit K. das Anschlagsziel geändert haben.

Am dritten Prozesstag in Wien wird der Bub mittels Videokonferenz als Zeuge befragt. Im Vorverfahren in Deutschland war er bereits einvernommen worden und hatte angegeben, dass ihn K. bestärkt und beraten habe, wie er die Bombe am Körper tragen solle. Der funktionstüchtige Sprengsatz ging jedoch nicht hoch, sodass ihn der Bub hinter einem Gebüsch deponierte, wo er von der Polizei gefunden wurde.

Im Prozess geht es auch um weitere Anschlagspläne, die Lorenz K. gemeinsam mit einem 22-jährigen Deutschen gewälzt haben soll. Diesem wird gerade in Düsseldorf der Prozess gemacht.

Der Wiener bekennt sich nur wegen Mitgliedschaft an einer Terrorvereinigung schuldig. Weder der Zwölfjährige noch der 22-Jährige seien von ihm beeinflusst oder gar angestiftet worden.