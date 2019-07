Von Zettel abgelenkt: Vorarlberger prallte gegen Betonsockel

Weil ein 26-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagnachmittag in Andelsbuch ( Bregenzerwald) von einem im Auto umherfliegenden Zettel abgelenkt wurde, hat er seinen Wagen zu Schrott gefahren. Er geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Betonsockel, so die Polizei. Dabei erlitt eine 23-jährige Frau, die von der Rückbank nach vorne geschleudert wurde, eine Platzwunde am Kopf.

Die 23-Jährige saß hinter dem Beifahrersitz und war nach Angaben der Exekutive nicht angeschnallt. Die anderen Pkw-Insassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.