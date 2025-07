Freier Eintritt: Das erwartet Vöcklabruck beim Tennis-Sommerfest

Das Sommerfest des Tennisclubs Vöcklabruck bietet am 12. Juli kostenloses Tennisschnuppertraining ab 11 Uhr an. Kinder können neben Tennis auch Tischtennis, Fußball und eine Hüpfburg nutzen. Ab 17 Uhr gibt es beim Sommerfest Gegrilltes, Cocktails und Musik.

Was Wimbledon kann, das kann auch Vöcklabruck: Wer nicht nur im Fernseher zuschauen möchte, wie gelbe Bälle kunstvoll hin und her gespielt werden, kann das am morgigen Samstag, 12. Juli, selbst tun. Denn der Tennisclub Vöcklabruck lädt zum Sommerfest auf seiner Anlage ein. Der Eintritt ist kostenlos.