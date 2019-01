Visitation der Ära Schwarz: Erzbischof bittet um Verzeihung

Lackner: Vertrauen verlorengegangen

Lackner richtete ein "Wort des Bekennens" an die Öffentlichkeit: "Aus heutiger Sicht werfe ich mir vor, dass ich zwar die öffentliche Verantwortung wahrgenommen habe, indem ich die an mich ergangene Information an die zuständige kirchliche Oberbehörde weitergeben habe, es aber zugleich verabsäumt habe, das direkte Gespräch mit Bischof Alois zu suchen." In seiner Funktion bitte Lackner "all jene, denen Unrecht geschehen ist, aber auch alle, die durch Intransparenz kirchlichen Handelns das Vertrauen in die Kirche verloren haben, aus tiefstem Herzen aus dieser Stelle schon um Verzeihung".

Lackner sagte beim Pressetermin weiters: "Ich sehe auch meinen Fehler als Mitbischof, dass wir die Person so sehr schätzen, dass wir zu wenig machen, wenn das absolutistisch wird".