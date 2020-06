Virtuelle Planai: "Man glaubt, man steht auf der Piste"

Die Angaben für die virtuelle Piste kamen von Google- sowie GPS-Vermessungsdaten der Planai. So konnte das Gelände exakt nachgebaut werden Skihütten inklusive. Der Skifahrer auf der echten Piste kann sich dank der "Smart Skigoggles" in die virtuelle Welt einklinken, sie wurden bereits im Vorjahr in Schladming präsentiert: Sie melden GPS-Positionen und zeigen den 3-D-Avatar des Spielers auf der Brille. "Damit zu fahren ist indoor wie outdoor lustig. Outdoor hast den Ehrgeiz, den Spieler zu schlagen", schildert Seyfried. "Indoor will man den Outdoor-Fahrer ärgern. Da wird man richtig zum Kind."

Jetzt hoffen die Projektbetreiber, das große Spiele- oder Eletronikfirmen anbeißen. "Mit dem System kann man wirklich alles machen, von joggen bis Darts spielen. Ich bin sicher, bis 2025 ist diese Technik auf dem Markt."