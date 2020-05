Explosive Beute: Einbrecher nahmen aus Steinbruch 48 Kilo Sprengstoff mit

Terror-Hintergrund? Dieser Diebstahl ist brisant – und bei der Polizei gibt man sich äußerst bedeckt zu der Sache: Unbekannte Täter brachen in die versperrte Lagerhalle in einem Steinbruch in Vils im Tiroler Außerfern ein und machten gefährliche Beute. Sie knackten das Sprengstoff-Depot und sollen rund 48 Kilogramm Sprengstoff und rund 100 Meter Zündschnur mitgenommen haben. Allerdings keine Sprengkapseln.

Die explosive Beute sorgt für Unruhe bei den Polizei-Ermittlern. Das Landesamt für Verfassungsschutz prüft, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund haben könnte.

Der Einbruch dürfte sich in der Nacht zum Dienstag ereignet haben. Der Steinbruch gehört dem Unternehmen Zement- und Kalkwerke Schretter. Mit Details zu dem Coup halten sich die Ermittler aus taktischen Gründen stark zurück.