Villach: In vollem Lokal brach Feuer aus

Das Nachtlokal in der Lederergasse in Villach war voller Gäste, als ein Kellner abrupt die Musik ausschaltete und die Besucher drängte, zu gehen: Im WC hatte es Sonntag gegen 3 Uhr früh zu brennen begonnen, die Räume füllten sich bereits mit Qualm. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Gäste bereits in Sicherheit. Einige Mitarbeiter hatten auch schon versucht, den Brand mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Es gab keine Verletzten. Laut Polizei dürfte ein Mistkübel angezündet worden sein.