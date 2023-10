Vierköpfige Drogendealer-Bande in Klagenfurt festgenommen

Die Polizei hat in Klagenfurt vier Verdächtige, denen Drogenhandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, festgenommen. Im September hatten die Verdächtigen einen Mann in einer Klagenfurter Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht. Ihm gelang die Flucht. Die Polizei schritt mit Spezialkräften ein und stellte in der Wohnung Drogen im Wert von 77.000 Euro und 7.000 Euro Bargeld sicher. Die Ermittlungen ergaben, dass dort massiv Drogen verkauft wurden.

Täglich ab 18.00 Uhr - außer an Montagen - seien die Abnehmer der Drogen vor der Wohnungstüre Schlange gestanden, sagten Belastungszeugen aus. Sichergestellt wurden 77 Gramm Cannabis, rund ein halber Kilo Kokain, 1,5 Kilogramm Benzodiazepinpulver sowie 27 Gramm Heroin. Bei den vier Verdächtigen handelt es sich um zwei Nigerianer im Alter von 29 und 55 Jahren, eine 56-Jährige Rumänin und einen 28 Jahre alten Afghanen. Sie befinden sich in der Justizanstalt Klagenfurt und bestreiten die Vorwürfe.