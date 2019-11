Vierfachjackpot treibt Menschen in die Trafik

Er selbst spielt übrigens auch und scherzt: "Wenn ich gewinne, dann bleiben die Rollläden unten."

Lotto wird oft unregelmäßig gespielt

Zahlreiche Lottospieler pilgern am Weg in die Arbeit bereits in der Früh in die Trafik. So auch Petra.

Eine Stammkundin der Trafik und selbst Angestellte in einem Kaffeefachgeschäft in der Millenium City: "Ich spiele nicht regelmäßig. Also nicht so zwei Mal pro Woche. Es kommt immer darauf an, ob es mich gerade freut, oder nicht. Aber wenn es einen größeren Jackpot gibt, dann spiel ich schon."