Vier Meter langer Python eroberte Auto

Freiwillig gab der Python sein warmes Plätzchen nicht auf. Und wenn sich 40 Kilogramm wohlgenährte Schlange wehren, dann kostet es schon einiges an Mühe, das Tier ins Freie zu bekommen: Ein Tigerpython verkroch sich nämlich kürzlich in einem Auto in der Obersteiermark und wollte es partout nicht mehr freigeben, nachdem der Wagenbesitzer und dessen Familie es fluchtartig verlassen hatte, wie die Polizei am Donnerstag via Facebook berichtete.